Xbox Showcase: Анонсы и новинки от сторонних разработчиков.

На недавней презентации Xbox были представлены сразу несколько захватывающих новинок от сторонних студий, которые порадуют поклонников разнообразных жанров. Xbox продолжает укреплять свои позиции как отличная платформа для игр, предлагая множество эксклюзивных предложений в рамках подписки Game Pass.

Основные анонсы:

Alan Wake 2: The Lake House выйдет уже 22 октября. Игра обещает продолжение захватывающей истории в мрачном стиле психологического триллера.

Subnautica 2 впервые показали в трейлере. Релиз в раннем доступе запланирован на 2025 год, игра будет доступна в Game Pass с первых дней.

Control получит кооперативный спин-офф под названием FBC: Firebreak. Игра также появится в Game Pass, что делает её доступной для всех подписчиков.

Новый хоррор Cronos от Bloober Team, студии, известной своими мрачными проектами, выйдет в 2025 году.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii перенесла дату релиза на неделю раньше — теперь она выйдет 21 февраля.

Wuchang, китайский экшен с элементами ролевой игры, получил новый трейлер и будет доступен в Game Pass.

Eternal Strands, приключенческий экшен, также представил новый трейлер и пополнит библиотеку Game Pass.

Animal Well уже доступна для Xbox Series, а фанаты хоррора Phasmophobia смогут играть на Xbox Series и PS5 уже с 29 октября.

Xbox продолжает радовать геймеров не только поддержкой сторонних студий, но и широким ассортиментом игр, доступных через подписку Game Pass. Это позволяет игрокам легко пробовать новые проекты без необходимости приобретать каждую игру отдельно.