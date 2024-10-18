Госдума предлагает заменить SpeedTest на российские аналоги

Российские власти рассматривают возможность запрета одного из самых известных сервисов для измерения скорости интернета — SpeedTest от компании Ookla. Это предложение вызвано обеспокоенностью о безопасности данных пользователей, которое поддержали в Госдуме и ФСБ. Эксперты из Международной академии связи считают, что использование иностранных программ для оценки качества интернет соединения может представлять риск кибератак и утечек информации о российских сетях связи.

Чтобы снизить эти угрозы, предлагается переходить на отечественные аналоги, такие как Линкметр, Мегабитус, Интернетометр и 2ip. Эти сервисы должны стать альтернативой для российских пользователей и организаций, позволяя контролировать передачу данных и минимизировать риски, связанные с иностранными спецслужбами.

SpeedTest от Ookla — один из самых популярных сервисов в мире для измерения скорости интернет-соединения. Он удобен и прост в использовании, предоставляя точные результаты о скорости загрузки и отдачи, что делает его любимым инструментом среди пользователей. Благодаря этому, многие россияне привыкли доверять SpeedTest и активно используют его как дома, так и на работе.

Однако возможный запрет этого сервиса может внести определенные неудобства для пользователей, которые привыкли к высокому уровню удобства и точности SpeedTest. Вопрос в том, смогут ли российские аналоги предложить аналогичный функционал и качество сервиса.