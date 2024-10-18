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Amogus54
В России планируют запретить SpeedTest от Ookla из-за опасений о безопасности данных
Госдума предлагает заменить SpeedTest на российские аналоги

Российские власти рассматривают возможность запрета одного из самых известных сервисов для измерения скорости интернета — SpeedTest от компании Ookla. Это предложение вызвано обеспокоенностью о безопасности данных пользователей, которое поддержали в Госдуме и ФСБ. Эксперты из Международной академии связи считают, что использование иностранных программ для оценки качества интернет соединения может представлять риск кибератак и утечек информации о российских сетях связи.

Чтобы снизить эти угрозы, предлагается переходить на отечественные аналоги, такие как Линкметр, Мегабитус, Интернетометр и 2ip. Эти сервисы должны стать альтернативой для российских пользователей и организаций, позволяя контролировать передачу данных и минимизировать риски, связанные с иностранными спецслужбами.

SpeedTest от Ookla — один из самых популярных сервисов в мире для измерения скорости интернет-соединения. Он удобен и прост в использовании, предоставляя точные результаты о скорости загрузки и отдачи, что делает его любимым инструментом среди пользователей. Благодаря этому, многие россияне привыкли доверять SpeedTest и активно используют его как дома, так и на работе.

Однако возможный запрет этого сервиса может внести определенные неудобства для пользователей, которые привыкли к высокому уровню удобства и точности SpeedTest. Вопрос в том, смогут ли российские аналоги предложить аналогичный функционал и качество сервиса.

#новости #роскомнадзор #блокировка #ркн #ookla #speedtest
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LastAtlant
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у яндекса есть похожий сервис, только там нет подробной статистики, просто измеритель скорости
В Госдуме предложили запретить сервис Speedtest
lewile
23:46
Вся херня в том запрещают не предлагая ничего взамен. Где альтернатива?!
В Госдуме предложили запретить сервис Speedtest
PanzerK
23:46
Это вам консилиум расскажет... психиатров...
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
VRoman
23:45
Только там чипы не 24 ГБ (гигабайта), а 24 Гб (24 гигабита или 3 ГБ). Это даже на фото самих чипов видно.
Samsung представила чипы GDDR7 DRAM емкостью 24 ГБ
PanzerK
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lewile
23:45
Ну стоит отметить что работникам госорганов связанных с гостайной яблоком запрещено пользоваться. И с каких это пор Китай стал недружественным, а Егорка?
В Госдуме предложили запретить сервис Speedtest
PanzerK
23:45
Лечитесь...
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
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