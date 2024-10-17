Doom теперь доступен в Telegram: легендарный шутер на платформе мини-приложений

Культовый шутер Doom теперь можно запускать прямо в Telegram, благодаря платформе мини-приложений Telegram Mini Apps. Этот проект позволяет насладиться легендарной игрой на любом устройстве, где установлен популярный мессенджер. Для этого достаточно запустить бота @agl_doom_bot, который откроет доступ к игре прямо в чате.

Появление Doom в Telegram – это ещё один пример того, как игра, выпущенная в 1993 году, продолжает покорять новые платформы. Doom уже была портирована на самые неожиданные устройства, начиная от смарт-часов и заканчивая банкоматами. Теперь же шутер стал доступен даже в мессенджере, что ещё раз подчёркивает его статус культового явления в игровой индустрии.

Doom оказала значительное влияние на развитие игровой индустрии, заложив основы жанра шутеров от первого лица. Игра стала одной из первых, кто внедрил многопользовательские режимы, что сделало её популярной среди поклонников сетевых баталий. Doom также способствовала развитию технологий графики и звука в играх, а её культовый статус делает её востребованной даже спустя десятилетия.