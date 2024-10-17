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Amogus54
Metal Gear Solid Delta может выйти в апреле 2025 года
Возможная дата релиза смещена на апрель 2025

Предзаказчики Metal Gear Solid Delta на Amazon начали получать письма о возможной дате доставки физических копий игры. Изначально в качестве заглушки на сайте стояла дата 31 декабря 2025 года, однако теперь Amazon указывает 1 апреля 2025 года. Это обновление не подтверждает окончательную дату выхода, но может указывать на релиз весной следующего года.

Konami ранее заявляла, что намерена выпустить Metal Gear Solid Delta в течение текущего фискального года, который заканчивается 31 марта 2025 года. Августовский отчёт компании перед инвесторами подтвердил планы активно работать над проектом и завершить его до этого срока.

Фанаты серии Metal Gear Solid с нетерпением ждут выхода ремейка третьей части, которая получила подзаголовок Delta. Оригинальная Metal Gear Solid 3: Snake Eater является одной из самых знаковых игр в серии, и ожидания от ремейка очень высоки. Новая версия обещает обновлённую графику и геймплей, сохраняя при этом ключевые элементы оригинала. Фанаты с нетерпением ожидают точной даты выхода игры.

#новости игр #новости игровой индустрии #konami #metal gear solid 3 #metal gear solid 3 snake eater #metal gear solid delta snake eater #mgs
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