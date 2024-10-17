Как GSC и Xbox нашли друг друга: необычная история сотрудничества для S.T.A.L.K.E.R. 2

Сотрудничество между студией GSC Game World и Xbox началось неожиданным образом — через интернет-поиск. Оказавшись без нужных контактов для разработки консольной версии S.T.A.L.K.E.R. 2, команда GSC решила обратиться к поиску в Google и нашла электронную почту Фила Спенсера, главы Xbox, на одном из обсуждений на Reddit.

Удивительно, но на письмо о желании перенести серию S.T.A.L.K.E.R. на консоли Спенсер ответил почти мгновенно. Это быстро привело к договорённости о временной эксклюзивности проекта для Xbox, а также к его добавлению в Game Pass. Помимо этого, Xbox обеспечила студию технической поддержкой и помогла с маркетингом игры.

Многие поклонники серии с нетерпением ждут выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, которая обещает стать одной из самых амбициозных игр студии. Эта франшиза имеет огромную базу фанатов благодаря своей атмосфере и увлекательной истории, и многие игроки с нетерпением ждут продолжения на консолях и ПК. GSC обещает, что S.T.A.L.K.E.R. 2 станет более масштабной и проработанной игрой, которая сможет порадовать как ветеранов серии, так и новых игроков.