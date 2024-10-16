Новые видеокарты из Китая: MTT S80 и S70 на DirectX 12 с потенциалом, но слабой поддержкой игр

Компания Moore Threads выпустила первые китайские видеокарты с поддержкой DirectX 12. Новые модели MTT S80 и MTT S70 получили обновлённый драйвер, доступный в бета-версии для Windows 10 и 11. Весит он 160 МБ и предназначен для оптимизации более 500 игр, использующих API DirectX 12, среди которых такие хиты, как Elden Ring и Death Stranding. Однако, несмотря на заявленную поддержку, видеокарты не справляются с высокими требованиями этих игр, показывая невысокие результаты в производительности.

На бумаге MTT S80 выглядит привлекательно: новая архитектура, 16 ГБ видеопамяти, поддержка PCIe 5.0×16 и стильная система охлаждения с тремя вентиляторами. Тем не менее, тесты PC Games Hardware демонстрируют совсем иную картину: карта едва справляется с производительностью старых моделей вроде GTX 970 и RX 580. Основные проблемы — низкая совместимость с играми и значительное энергопотребление.

При этом, в киберспортивных играх, особенно популярных в Китае, эти видеокарты могут показать себя лучше, чем в требовательных AAA-проектах. За цену в $167 и с 16 ГБ VRAM MTT S80 может заинтересовать энтузиастов в сфере искусственного интеллекта или тех, кто ищет доступные решения для нишевых задач. Однако, если цель — комфортный гейминг в современных играх, стоит обратить внимание на более проверенные варианты.

В то же время, нельзя не отметить прогресс китайских производителей в создании своих видеокарт. Moore Threads — одна из компаний, которая активно развивается в этой сфере, демонстрируя амбиции выйти на мировой рынок. Китайские видеокарты могут занять нишу на внутреннем рынке и в будущем, возможно, предложат ещё более конкурентоспособные решения.