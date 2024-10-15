Согласно информации из Bloomberg, компания Bandai Namco приняла решение сократить расходы на разработку игр и приостановить несколько проектов, связанных с популярными аниме-франшизами Naruto и One Piece.

Это связано с падением доходов после пикового спроса, наблюдаемого в период пандемии. Помимо этого, отменена игра, которую планировалось выпустить по заказу Nintendo.

Фанаты серий Naruto и One Piece с сожалением восприняли эту новость, ведь игры по этим вселенным могли бы завоевать успех, как это произошло с популярным файтингом Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, который привлек внимание многих игроков. Учитывая культовый статус этих аниме, проекты могли бы стать одними из самых ожидаемых релизов.

Экономические трудности вынудили Bandai Namco сократить свои амбиции, что затронуло и разработчиков, работающих над этими проектами. Хотя заморозка игр вызвала разочарование у фанатов, будущее этих серий на рынке видеоигр остаётся неопределённым. Возможно, в дальнейшем компания вернётся к этим проектам, если финансовая ситуация улучшится.