Death Note: Killer Within — готовится к выходу игра по легендарному аниме

По культовому аниме «Тетрадь смерти» готовится новая игра, которая, судя по всему, скоро будет официально анонсирована. Проект под названием Death Note: Killer Within получил возрастной рейтинг в Тайване для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, а издателем выступит компания Bandai Namco.

Эта новость появилась благодаря упоминанию игры на сайте тайваньского агентства, занимающегося возрастной сертификацией. Теперь фанаты с нетерпением ждут официального анонса, который, возможно, состоится на презентации Xbox 17 октября или ближе к концу года на The Game Awards.

Многие игроки надеются, что проект будет выполнен в стиле популярной Persona 5, с глубокой сюжетной линией и уникальными механиками взаимодействия с персонажами. В любом случае, предстоящее появление игры на основе Death Note уже вызвало огромный интерес у поклонников аниме и геймеров.



