Adobe Inc. представили свои AI-инструменты для видео

Компания Adobe Inc. выпустила новые AI-инструменты для работы с видео. Теперь пользователи Premiere Pro смогут расширять видео с использованием генеративного искусственного интеллекта, а также создавать видео на основе текстовых подсказок и изображений. Эти новшества значительно расширяют возможности для креативных профессионалов и упрощают процессы видеомонтажа.

Дополнительно, Adobe внедрила AI-функции в Photoshop и Illustrator, что позволяет легче создавать и редактировать изображения. Компания отмечает, что их модели ИИ безопасны для коммерческого использования благодаря строгой модерации данных и их тщательной обработке.

Продукты Adobe давно зарекомендовали себя как одни из самых функциональных и востребованных среди профессионалов в различных творческих сферах. Программы, такие как Premiere Pro, Photoshop и Illustrator, считаются стандартом в индустрии благодаря их гибкости и широким возможностям.

Что интересно, за новые AI-функции Adobe пока не взимает дополнительную плату, что делает эти обновления еще более привлекательными для пользователей.