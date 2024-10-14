Власти Казахстана и Telegram договорились о сотрудничестве по удалению незаконного контента

В Казахстане вскоре начнёт работу офис мессенджера Telegram, который будет координировать взаимодействие с государственными органами по вопросам удаления незаконного контента. Министр цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил о заключённом соглашении с руководством Telegram, согласно которому будет назначен представитель компании и открыт офис.

«Согласно действующему законодательству, такие интернет-платформы, как Telegram, WhatsApp и TikTok, обязаны иметь официального представителя на территории Казахстана. В случае с Telegram уже достигнута договорённость», — пояснил Мадиев.

Ранее, 23 сентября, основатель Telegram Павел Дуров объявил о внесении изменений в пользовательское соглашение. Теперь мессенджер может предоставлять властям IP-адреса и номера телефонов пользователей по обоснованным запросам. Это касается случаев, связанных с нарушениями, распространёнными во многих странах, включая торговлю наркотиками, оружием и фальшивыми документами.

Telegram, который ещё в 2022 году обошёл WhatsApp по объёмам пользовательского трафика, продолжает занимать одно из лидирующих мест среди платформ, уступая лишь VK и YouTube.

Telegram — это один из самых популярных мессенджеров в мире, который активно используется как для личных, так и для рабочих коммуникаций. Популярность Telegram возросла за счёт удобства использования, отсутствия ограничений на размер отправляемых файлов и высокой скорости работы.