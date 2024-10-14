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Amogus54
Telegram открывает офис в Казахстане для взаимодействия с властями
Власти Казахстана и Telegram договорились о сотрудничестве по удалению незаконного контента

В Казахстане вскоре начнёт работу офис мессенджера Telegram, который будет координировать взаимодействие с государственными органами по вопросам удаления незаконного контента. Министр цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил о заключённом соглашении с руководством Telegram, согласно которому будет назначен представитель компании и открыт офис.

«Согласно действующему законодательству, такие интернет-платформы, как Telegram, WhatsApp и TikTok, обязаны иметь официального представителя на территории Казахстана. В случае с Telegram уже достигнута договорённость», — пояснил Мадиев.

Ранее, 23 сентября, основатель Telegram Павел Дуров объявил о внесении изменений в пользовательское соглашение. Теперь мессенджер может предоставлять властям IP-адреса и номера телефонов пользователей по обоснованным запросам. Это касается случаев, связанных с нарушениями, распространёнными во многих странах, включая торговлю наркотиками, оружием и фальшивыми документами.

Telegram, который ещё в 2022 году обошёл WhatsApp по объёмам пользовательского трафика, продолжает занимать одно из лидирующих мест среди платформ, уступая лишь VK и YouTube.

Telegram — это один из самых популярных мессенджеров в мире, который активно используется как для личных, так и для рабочих коммуникаций. Популярность Telegram возросла за счёт удобства использования, отсутствия ограничений на размер отправляемых файлов и высокой скорости работы.

#telegram #павел дуров #казахстан #телеграм #дуров
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Nvidia&Intel Hater
16:29
нет конч .я сделал плавным стриминг тестур .ибо там мудаки всю память сразу забивали.не качество уюбирал .качество у меня по сравнению с твоим гавном -просто небо и земля.и фейки у тебя -мыло кончено ...
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Fergus
16:28
Так ты ещё и модифицировал что то для своих фейкотестов, всё ясно с тобой
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
FelsheR-RU
16:26
После покупки первого твердотельника больше ничего "не ускорял". Разгон если только. Но последние лет 5 наоборот андервольтинг всего. Разгон только в попугаи разок поиграться.
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Nvidia&Intel Hater
16:26
Вот xess ультра производительность а ты с своим огрызком в ж иди.не забывай что там картf тестилась на дно частоте у блохера + доработанный engine.Мне разгон сразу дал 6 фпс с 2525 до 2780,а там 2300 ...
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FelsheR-RU
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Что удивительно, он видимо ЭТО читал, раз в статье ориентируется.))
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eastSiR
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Автор, я не спорю с тем, что написано, но ты не понимаешь основ. В технологиях телевизоров принципиально нет заботы о задержках (латенси), и нет необходимости в использовании векторов движения, с помо...
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Nvidia&Intel Hater
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ты совсем дурак ?? еще раз -включи ультра производительность и посмотри.и да -клнч ты обоссаный .я модифицировал engine.там у меня во первых стриминг идет по мере загрузки тестур а не как сразу в памя...
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Fergus
16:14
Ну как у тебя и будет. Ну всё логично, у блогера 40 фпс, у тебя с Ксесс ультрапроизводительность 62
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Александр
16:14
Но контрольный взрыв всё равно прозвучал.)))
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