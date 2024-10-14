Дефицит Nvidia Blackwell: гонка ИИ стимулирует ажиотаж и массовые закупки

Новые GPU Nvidia серии Blackwell, которые должны выйти в ближайшем будущем, оказались распроданы на год вперёд. Клиенты, в попытке не отстать в гонке за развитием технологий искусственного интеллекта, заказывают огромные партии, достигающие 100 тысяч единиц. При этом стоимость одного GPU составляет от $30 до $40 тысяч, что подчеркивает масштаб и серьёзность вложений в инфраструктуру ИИ.

Причиной такой ситуации может быть недостаточная скорость производства со стороны тайваньского чипмейкера TSMC. По словам источников, TSMC не справляется с объёмами спроса, что усугубляет дефицит на рынке. Однако, многие вспоминают ситуацию времён майнинг-бума, когда видеокарты пропадали с прилавков, но на складах были в избытке. Это даёт повод усомниться в официальных заявлениях о нехватке продукции, ведь в таких случаях могут быть и свои "выгодоприобретатели", контролирующие поставки.

Независимо от реальной причины, спрос на новые видеокарты Nvidia растёт с каждым днём. И хотя внимание большинства игроков сосредоточено на игровых моделях будущей серии RTX 5000, в индустрии всё больше говорят о том, как чипы Blackwell изменят возможности искусственного интеллекта.