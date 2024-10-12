Команда из ZA/UM открыла студию Summer Eternal: новая амбициозная RPG на горизонте

Ещё одна команда бывших сотрудников студии ZA/UM, разработчиков легендарной Disco Elysium, объявила о создании новой студии под названием Summer Eternal. Среди ключевых участников проекта — Арго Туулик, Ольга Москвина, Дора Клинджич, Анастасия Иванова и Майкл Освелл, все они ранее работали над Disco Elysium или отменёнными проектами во вселенной.

Студия Summer Eternal уже работает над новой амбициозной ролевой игрой, которая, по словам разработчиков, должна превзойти успех их прошлых проектов. Их цель — создать глубокую и комплексную RPG, которая унаследует лучшие черты Disco Elysium, включая сложные сюжеты, необычную механику и уникальный художественный стиль.

Это уже третья студия, созданная бывшими сотрудниками ZA/UM, которая стремится развивать идеи, заложенные в Disco Elysium. Ранее были анонсированы Dark Math, работающая над ролевым детективом XXX Nightshift, и студия Longdue, разрабатывающая асимметрическую ролевую игру.

Напомним, что сам создатель вселенной Disco Elysium, Роберт Курвитц, ещё в 2022 году основал собственную студию Red Info при поддержке NetEase.

Оригинальная игра Disco Elysium, вышедшая в 2019 году, стала настоящим хитом, покорившим как критиков, так и игроков. Она получила множество наград за уникальный подход к повествованию и ролевой механике, что сделало её одной из самых обсуждаемых и успешных RPG последних лет.