Мобильный Overwatch в разработке

Согласно данным, предоставленным Джейсоном Шрайером, студия Blizzard активно работает над мобильной версией популярного шутера Overwatch. Однако Шрайер не уточнил, будет ли это прямой порт консольной версии или полностью новая игра, адаптированная для мобильных устройств.

Overwatch, изначально выпущенная на ПК и консоли в 2016 году, стала настоящим феноменом в мире видеоигр. Игра завоевала любовь миллионов игроков благодаря динамичному геймплею, уникальным персонажам и командным сражениям. С момента своего релиза она неизменно пользуется популярностью.

Мобильный рынок представляет собой огромный потенциал для расширения аудитории. С миллиардами активных пользователей смартфонов по всему миру, многие крупные студии видят возможность привлечь новую волну игроков. Blizzard, похоже, готовится сделать шаг в этом направлении, предлагая фанатам Overwatch возможность насладиться игрой на мобильных устройствах.

Пока остаётся неизвестным, каким именно будет мобильный Overwatch — адаптированной версией оригинала или самостоятельным проектом. Однако ясно одно: Blizzard стремится ещё больше расширить своё влияние и популяризировать франшизу среди новых игроков.