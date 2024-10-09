GeForce RTX 5080 получит самую быструю память среди новых видеокарт NVIDIA

Новая информация о GeForce RTX 5080 вызвала волну интереса среди поклонников железа. Как стало известно из последних утечек, видеокарта, которая позиционируется как субфлагман серии RTX 5000, получит более скоростную видеопамять, чем её старшая модель, RTX 5090. По данным Wccftech, RTX 5080 будет оснащена 16 ГБ памяти стандарта GDDR7 с впечатляющей скоростью передачи данных — 32 Гбит/с, что на 4 Гбит/с выше, чем у RTX 5090.

Благодаря 256-битной шине пропускная способность VRAM достигнет 1 ТБ/с, что значительно превосходит показатели предыдущей RTX 4080 с её 23 Гбит/с и пропускной способностью 736 ГБ/с. Такие характеристики обещают существенное улучшение производительности для ресурсоёмких игр и приложений. Среди новых видеокарт на архитектуре Blackwell именно RTX 5080 станет обладателем самой быстрой памяти стандарта GDDR7.

Многие пользователи уже с нетерпением ждут официального релиза RTX 5000, ведь серия обещает значительный прирост в производительности. Ходят слухи, что позже NVIDIA может выпустить ещё более мощную модель — RTX 5090 Super (Ti).