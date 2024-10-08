Спустя много лет с момента выхода игры на консоли состоится релиз на ПК

Игроки наконец дождались — культовая игра Red Dead Redemption станет доступна для ПК 29 октября. Это событие многие фанаты ждали с самого релиза игры в 2010 году. Полная версия игры будет включать в себя знаменитое дополнение Undead Nightmare, предлагая пользователям невероятное приключение в открытом мире дикого Запада с элементами хоррора.

Портирование на ПК делает студия Double Eleven, ранее занимавшаяся адаптацией игры для PS4 и Nintendo Switch. Впервые Red Dead Redemption можно будет играть с клавиатурой и мышью, а также воспользоваться всеми возможностями современных технологий: поддержка разрешения 4K, мониторов с ультрашироким форматом и возможность играть с частотой кадров до 120 FPS. Это обновление позволит полностью раскрыть потенциал игры на мощных игровых системах, что порадует как ветеранов, так и новых игроков.

Оригинальная Red Dead Redemption от студии Rockstar Games считается одной из величайших игр своего времени, получив множество наград за невероятный сюжет, атмосферу и детализированный мир. После выхода второй части серии в 2018 году, которая позже была доступна на ПК, фанаты все больше требовали адаптацию первой части для компьютеров. Теперь, спустя годы ожидания, у игроков появилась возможность снова погрузиться в историю Джона Марстона на персональных компьютерах.