Релиз в середине 2025 года для PC, PS5 и Xbox Series

Студия Ice-Pick Lodge официально анонсировала третью часть популярной серии Pathologic — Pathologic 3. Игра выйдет в середине 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Главным героем новой части станет Данковский, но теперь у него появится способность перематывать время, что обещает существенно изменить игровой процесс.

Сюжетная линия останется в духе предыдущих игр, но добавятся и возможности выбора, что позволит игрокам глубже погрузиться в мрачную атмосферу. Интересно, что те, кто поддержал разработку Pathologic 2 на платформе Kickstarter, получат триквел бесплатно.

Обе предыдущие игры, Pathologic 1 и 2, завоевали признание за свою необычную атмосферу, глубину сюжета и психологическую напряжённость, что выделяет их на фоне других проектов. Несмотря на их сложность и непривычный стиль, они привлекли внимание благодаря своей уникальной эстетике и философскому подходу. Третья часть, судя по обещаниям разработчиков, продолжит эту традицию, привнося новые элементы в знакомый мир.

Таким образом, Pathologic 3 имеет все шансы развить успех своих предшественников и привлечь как старых поклонников серии, так и новых игроков.