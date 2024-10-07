В будущем стоит ожидать продолжение поддержки ремейка

Поклонники Silent Hill 2 получили очередной намёк на то, что эпизод Born From a Wish может появиться в ремейке в будущем. Геймдиректор проекта Матеуш Ленарт, работающий в Bloober Team, лайкнул комментарий в Twitter (Х), в котором пользователь выразил надежду на выход этого контента в виде DLC. Хотя официальных заявлений от студии не поступало, такое действие вызвало волну обсуждений среди фанатов, активно обсуждающих возможность возвращения дополнительного эпизода в обновлённой версии игры.

Born From a Wish — это известный эпизод, впервые представленный в расширенной версии Silent Hill 2 для PlayStation 2. В этом коротком, но эмоциональном сценарии игроки берут под контроль Марию, одного из центральных персонажей, и узнают её предысторию до встречи с главным героем игры Джеймсом Сандерлендом. Этот эпизод погружает в более глубокие аспекты её личности, добавляя новый контекст её мотивам и поведению, которые были не очевидны в основной сюжетной линии.

Если Born From a Wish действительно появится в ремейке в качестве дополнения, это станет важным событием для поклонников, которые хотят получить ещё больше контента по Silent Hill 2.