Ubisoft вовсю обсуждает возможную продажу Tencent

Ubisoft прокомментировала слухи, появившиеся в прессе, о том, что китайский холдинг Tencent может стать новым владельцем компании. Согласно заявлению Ubisoft, компания регулярно рассматривает различные варианты развития бизнеса и готова информировать общественность, если это станет актуальным. Однако никакие конкретные решения пока не приняты.

По данным Bloomberg, семейство Гиймо, владеющее Ubisoft, рассматривает возможность продажи компании или превращения её в частную структуру. Tencent, уже обладающая 9,2% акций Ubisoft, ведёт переговоры с консультантами, оценивая возможность выкупа компании. Новость о возможной сделке вызвала рост акций Ubisoft на 33%.

Это обсуждение происходит на фоне финансовых сложностей Ubisoft и слабого приёма её последних игр. В случае успешной сделки, Ubisoft может завершить свою историю как независимый разработчик игр, символизируя конец своей эпохи в индустрии.

Ubisoft, некогда один из лидеров в создании крупных AAA-проектов, таких как Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's сталкивается с трудностями в последние годы. Многие считают, что возможная продажа компании может привести к кардинальным изменениям в её стратегии и будущем проектах.