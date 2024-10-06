Создатели изучают идеи для продолжения

Юэн МакГрегор, исполнитель роли Оби-Вана Кеноби, официально подтвердил, что работа над вторым сезоном сериала находится на ранней стадии. По словам актёра, сейчас команда активно изучает идеи для продолжения, и он с энтузиазмом делится своими мыслями. МакГрегор заявил, что с удовольствием вновь надел бы броню времён мультсериала «Войн клонов» и хотел бы увидеть больше флешбеков с Хейденом Кристенсеном в роли Энакина Скайуокера.

Первый сезон сериала «Оби-Ван Кеноби», вышедший на Disney+ в 2022 году, получил неоднозначные отзывы. Хотя зрители оценили игру актёров и эмоциональные сцены битвы между Оби-Ваном и Дартом Вейдером, многие критиковали темп повествования и некоторые сюжетные решения. Несмотря на это, шоу всё же было намного лучше других проектов во вселенной «Звёздных войн», таких как «Аколит», который выходил летом 2024 года.

Фанаты надеются, что во втором сезоне создатели учтут критику и предложат более динамичный сюжет и глубокие флешбеки, которые позволят лучше раскрыть персонажей.