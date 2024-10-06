Релиз глобального мода состоится в 2025 году

Мододелы продолжают удивлять сообщество GTA, и на этот раз вышел первый трейлер масштабного мода Miami Connection для GTA San Andreas. Этот проект перенесет игроков в солнечный Майами (отличный от культового Вайс-Сити) и добавит более 20 сюжетных миссий, а также целую вселенную с уникальным контентом.

Мод обещает создать абсолютно новый мир, не ограничиваясь лишь географическими изменениями. Автор мода разработал собственные бренды автомобилей, еды и одежды, погружая игроков в альтернативную вселенную. Размер карты мода будет сопоставим с масштабами всего штата Сан-Андреас, на ней расположатся 13 новых регионов, а на улицах можно будет наблюдать случайные события, добавляющие глубины и реализма.

Основные особенности модификации включают:

80 миссий, среди которых 60 побочных и 20 сюжетных.

Более 100 элементов одежды и 50 причёсок для кастомизации персонажа.

Возможность погружаться в ролевые миссии, такие как служба в полиции или участие в нелегальных сделках.

Полностью озвученные кат-сцены с mocap-анимацией, создающие атмосферу живого мира.

Сюжет мода разворачивается вокруг гангстера и его наставника, чья важная сделка провалилась, что ведет к череде опасных и драматичных событий. Трейлер показывает игрокам обновленный город, динамичные катсцены и свежие автомобили.

Релиз Miami Connection запланирован на 2025 год. Сообщество GTA известно своими талантливыми мододелами, и этот проект обещает стать одной из самых амбициозных и ожидаемых фанатских разработок для San Andreas.



Ссылка на трейлер.