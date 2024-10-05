Архитектура Blackwell обещает значительно повысить эффективность обработки данных, что делает её крайне востребованной в условиях растущего интереса к технологиям машинного обучения и искусственного интеллекта.

Согласно словам генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, спрос на видеокарты нового поколения из семейства Blackwell буквально «взлетел до небес». В интервью для CNBC Хуанг отметил, что клиенты компании стремятся получить как можно больше ускорителей искусственного интеллекта, демонстрируя небывалый интерес к новым продуктам.

Blackwell — это новейшая архитектура NVIDIA, разработанная специально для задач, связанных с ИИ и высокопроизводительными вычислениями. Она обещает значительно повысить эффективность обработки данных, что делает её крайне востребованной в условиях растущего интереса к технологиям машинного обучения и искусственного интеллекта.

Аналитики из Morgan Stanley прогнозируют, что только в четвертом квартале 2024 года NVIDIA заработает не менее 10 миллиардов долларов на продаже этих чипов. Ожидается, что на рынок будет поставлено не менее 450 000 устройств нового поколения.

Производство видеокарт Blackwell уже началось, и, по словам Хуанга, маркетинговая кампания идет по плану. Высокий спрос на новые ускорители только подтверждает лидерство NVIDIA в индустрии высокопроизводительных вычислений и решений для искусственного интеллекта.