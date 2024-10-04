Проект разрабатывается совместно с Avatar Studios

Saber Interactive анонсировала разработку новой AAA-игры во вселенной популярного мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Проект создаётся в тесном сотрудничестве с Avatar Studios, студией, основанной создателями оригинального шоу Майклом ДиМартино и Брайаном Конецко в 2021 году, с целью дальнейшего расширения этой франшизы.

Сюжет игры отправит игроков в эпоху, которая произошла за тысячи лет до событий оригинальной истории. Им предстоит взять на себя роль нового Аватара, ранее не встречавшегося в других произведениях вселенной. По словам разработчиков, игрокам откроется яркий и живой мир, где они смогут овладеть всеми четырьмя стихиями, сразиться в динамичных боях вместе с верными компаньонами и испытать все трудности, с которыми сталкивается хранитель баланса мира.

Хотя игра находится на ранней стадии разработки, разработчики уже называют её самым крупным проектом по вселенной «Аватара». Игра будет доступна как на ПК, так и на консолях, что расширит её аудиторию.



