Как в 3D-трилогии GTA появляются и исчезают машины рассказал бывший разработчик

Бывший разработчик студии Rockstar, Оббе Вермей, поделился интересными деталями о том, как машины появляются и исчезают в классических играх серии Grand Theft Auto, таких как GTA 3, Vice City и San Andreas. По его словам, транспортные средства генерируются и удаляются в зависимости от расположения и поля зрения игрока, создавая иллюзию оживлённого города.

Машины появляются на расстоянии около 70 метров от игрока, если они находятся в поле зрения камеры, и исчезают на расстоянии 90 метров. Если транспорт оказывается «за кадром», то машины появляются ближе — на расстоянии 15 метров, и удаляются, когда находятся на расстоянии около 25 метров. Важная деталь заключается в том, что когда игрок оборачивается, транспорт, находящийся впереди, также может исчезнуть, что активно используют спидраннеры, чтобы освободить дорогу перед собой.

Интересно, что в San Andreas Вермей добавил правило, по которому транспорт должен быть вне поля зрения не менее двух секунд, прежде чем его удалят. Это исправление улучшило ситуацию с внезапным исчезновением машин. Также код генерировал машины на дорожных узлах, где не было трафика, однако иногда такие узлы были недоступны, что приводило к пустым или перегруженным улицам.

Дополнительно Вермей пояснил, что у машин, находящихся дальше 20 метров от игрока, используется упрощённая физика и коллизии, что позволяет им проезжать через стены. Однако при приближении игрока полноценная физика активируется, что можно заметить по тому, как машины немного «оседают» на своих подвесках. При этом транспорт больше не возвращается к упрощённой физике.

Люди до сих пор продолжают изучать классические игры серии GTA. Несмотря на выход новых игр, такие проекты, как GTA 3, Vice City и San Andreas, остаются культовыми и привлекают внимание как спидраннеров, так и разработчиков, которые анализируют особенности игрового движка и его оптимизацию. Классические GTA стали важной вехой в истории игровой индустрии и остаются актуальными среди поклонников по сей день.