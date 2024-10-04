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Amogus54
Бывший разработчик Rockstar раскрыл секреты оптимизации в классических GTA
Как в 3D-трилогии GTA появляются и исчезают машины рассказал бывший разработчик

Бывший разработчик студии Rockstar, Оббе Вермей, поделился интересными деталями о том, как машины появляются и исчезают в классических играх серии Grand Theft Auto, таких как GTA 3, Vice City и San Andreas. По его словам, транспортные средства генерируются и удаляются в зависимости от расположения и поля зрения игрока, создавая иллюзию оживлённого города.

Машины появляются на расстоянии около 70 метров от игрока, если они находятся в поле зрения камеры, и исчезают на расстоянии 90 метров. Если транспорт оказывается «за кадром», то машины появляются ближе — на расстоянии 15 метров, и удаляются, когда находятся на расстоянии около 25 метров. Важная деталь заключается в том, что когда игрок оборачивается, транспорт, находящийся впереди, также может исчезнуть, что активно используют спидраннеры, чтобы освободить дорогу перед собой.

Интересно, что в San Andreas Вермей добавил правило, по которому транспорт должен быть вне поля зрения не менее двух секунд, прежде чем его удалят. Это исправление улучшило ситуацию с внезапным исчезновением машин. Также код генерировал машины на дорожных узлах, где не было трафика, однако иногда такие узлы были недоступны, что приводило к пустым или перегруженным улицам.

Дополнительно Вермей пояснил, что у машин, находящихся дальше 20 метров от игрока, используется упрощённая физика и коллизии, что позволяет им проезжать через стены. Однако при приближении игрока полноценная физика активируется, что можно заметить по тому, как машины немного «оседают» на своих подвесках. При этом транспорт больше не возвращается к упрощённой физике.

Люди до сих пор продолжают изучать классические игры серии GTA. Несмотря на выход новых игр, такие проекты, как GTA 3, Vice City и San Andreas, остаются культовыми и привлекают внимание как спидраннеров, так и разработчиков, которые анализируют особенности игрового движка и его оптимизацию. Классические GTA стали важной вехой в истории игровой индустрии и остаются актуальными среди поклонников по сей день.

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У вас там на Украинеи этого нет,за границей пенсии вышим пенсионерам платят
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Bamboliny
12:10
Когда-то была связка 4670K(немного разогнанный)+2070. В принципе, почти для всего мне интересного хватало. Но только почти, т.к. Assetto Corsa Competizione конкретно так подтормаживала на старте гонки...
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
PanzerK
12:07
Ну учитывая что прирост производительности при смене поколений там был процентов 5... то не вижу ничего удивительного.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
PanzerK
12:03
Ну на досуге посмотрим чего там могёт 1060, а потом глянем чего она могёт с новым процессором.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
Adam Itch
12:01
Ага, бенчмарк есть
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
PanzerK
11:59
А там есть встроенный бенчмарк? Я просто ни в один FarCry не играл, так что не в курсе.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
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