Студия отметила, что такой вид лучше передаёт эмоции и мотивации персонажей

Разработчики Bloober Team, известные своими работами над такими проектами, как Layers of Fear и ремейк Silent Hill 2, поделились интересными планами на будущее. Студия намекнула, что их следующие проекты, скорее всего, будут реализованы с видом от третьего лица.

По словам представителей студии, данный подход лучше передаёт эмоции и мотивации персонажей. С их точки зрения, игрокам проще отождествлять себя с главными героями, наблюдая за их действиями с внешней перспективы, что помогает глубже погружаться в историю и переживать её на более личном уровне.

Интересно, что текущий ремейк Silent Hill 2 — первая игра студии с полноценной камерой от третьего лица, и команда не собирается отказываться от уже разработанных наработок и технологий для будущих проектов. Это может стать важным шагом в развитии студии, предлагая более кинематографический и эмоционально насыщенный геймплей.

Bloober Team на протяжении многих лет развивает жанр психологического хоррора, и её игры ценятся за атмосферу и глубину повествования. Переход к виду от третьего лица может стать новым этапом в их творчестве, что наверняка порадует фанатов и привлечёт новую аудиторию.