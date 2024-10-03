Новая версия доступна для всех пользователей

Microsoft представила обновление Windows 11 24H2 для всех пользователей, включающее множество улучшений и новых функций. Среди ключевых нововведений – расширенные возможности Copilot+, которые предоставляют «Живые субтитры», инструменты для генерации изображений, технологию масштабирования Auto Super Resolution и улучшенное шумоподавление через Voice Clarity.

Кроме того, обновление включает обновлённое меню «Пуск», функцию беспроводного доступа к файлам Android через «Проводник», а также поддержку форматов 7z и TAR. Обновление также добавило поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth LE audio, возможность подключаться к Wi-Fi через QR-коды и функцию HDR-фонов для рабочего стола.

Были внесены изменения и в интерфейс системы. «Проводник» получил обновления, а меню «Быстрых настроек» и графическая вкладка в приложении «Параметры» обрели новый дизайн. Дополнительно, добавлены новые функции энергосбережения и управление питанием ПК, что особенно актуально для владельцев компьютеров с процессорами Ryzen 9000.

Несмотря на непрерывное развитие Windows 11, статистика Steam показывает, что около половины всех пользователей продолжает использовать Windows 10. Хотя Microsoft предлагает значимые улучшения, для большинства пользователей потребуется более весомая причина для перехода на новую версию системы. Windows 11 должна доказать свою актуальность, чтобы убедить большую часть аудитории сменить платформу.