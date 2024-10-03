Других деталей и даты выхода пока нет

По данным инсайдера Тома Хендерсона, в игре Assassin's Creed Shadows появится кооперативный режим. Однако он будет добавлен уже после официального релиза основной игры. Другие подробности, как и точная дата выхода кооператива, пока остаются неизвестными.

Assassin's Creed Shadows станет второй игрой в серии с кооперативным режимом. Ранее эта функция была реализована только в Assassin's Creed Unity, которая позволяла игрокам выполнять задания вместе. В Unity не было каких-либо сюжетных заданий, игроки просто вместе выполняли заказы ассасинов.

Несмотря на попытку оживить интерес к серии с добавлением кооператива, это вряд ли спасёт игру от возможного провала. Последние проекты Ubisoft неоднократно подвергались критике за однообразный геймплей и недостаток новаторских идей. В то же время компания находится в сложной финансовой ситуации, и даже такие нововведения могут не уберечь её от угрозы поглощения крупными корпорациями, например, китайской Tencent, которая уже активно инвестирует в различные игровые студии.