Но игроки все еще недоумевают насчет новой консоли.

Ведущий программист No Man’s Sky, Мартин Гриффитс, заявил, что консоль PS5 Pro произвела на него сильное впечатление. Он подчеркнул, что новая версия PlayStation способна предложить серьёзные улучшения, особенно в плане трассировки лучей и работы с искусственным интеллектом. Однако многие игроки и потенциальные покупатели задаются вопросом: а нужен ли этот апгрейд без новых эксклюзивных игр?

По словам Гриффитса, работа над No Man’s Sky для PS5 Pro идет успешно, и игра будет поддерживать все современные технологии. Он настолько впечатлён возможностями консоли, что сам оформил на неё предзаказ. Более того, в качестве бонуса программист показал скриншот игры, сделанный на PS5 Pro, демонстрируя новые уровни графики.

Однако, несмотря на похвалы разработчиков, главный вопрос остаётся прежним: есть ли смысл в покупке PS5 Pro, если на неё всё ещё не представлено новых эксклюзивных игр? Да, консоль обещает стать мощнее и производительнее, но пока её основное отличие от стандартной PS5 заключается лишь в технических улучшениях старых игр. Эксклюзивы, которые могли бы оправдать приобретение новой модели, пока отсутствуют.