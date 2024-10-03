Ведущий программист No Man’s Sky, Мартин Гриффитс, заявил, что консоль PS5 Pro произвела на него сильное впечатление. Он подчеркнул, что новая версия PlayStation способна предложить серьёзные улучшения, особенно в плане трассировки лучей и работы с искусственным интеллектом. Однако многие игроки и потенциальные покупатели задаются вопросом: а нужен ли этот апгрейд без новых эксклюзивных игр?
По словам Гриффитса, работа над No Man’s Sky для PS5 Pro идет успешно, и игра будет поддерживать все современные технологии. Он настолько впечатлён возможностями консоли, что сам оформил на неё предзаказ. Более того, в качестве бонуса программист показал скриншот игры, сделанный на PS5 Pro, демонстрируя новые уровни графики.
Однако, несмотря на похвалы разработчиков, главный вопрос остаётся прежним: есть ли смысл в покупке PS5 Pro, если на неё всё ещё не представлено новых эксклюзивных игр? Да, консоль обещает стать мощнее и производительнее, но пока её основное отличие от стандартной PS5 заключается лишь в технических улучшениях старых игр. Эксклюзивы, которые могли бы оправдать приобретение новой модели, пока отсутствуют.