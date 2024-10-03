Забавные новости для фанатов Red Dead.

Поклонники серии Red Dead обнаружили интересную пасхалку в ремейке Dead Rising — на одной из скрытых для игроков территорий можно увидеть стену с логотипом Red Dead Revolver. Этот неожиданный сюрприз вызвал волну обсуждений среди сообщества, учитывая историю игры и связь с Capcom.

Для тех, кто не знал: Red Dead Revolver изначально была проектом Capcom, но студия решила отменить его разработку. Однако права на игру были выкуплены Rockstar Games, которые завершили проект и выпустили игру в 2004 году, дав старт популярной вестерн-серии. Этот маленький, но значимый жест в Dead Rising — напоминание о корнях одной из величайших франшиз.

Что касается самой Dead Rising, это культовая игра в жанре зомби-апокалипсиса, разработанная Capcom, где игроки берут на себя роль фотографа Фрэнка Уэста, оказавшегося в торговом центре, полном ходячих мертвецов.