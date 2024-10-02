Ubisoft на грани краха: акционеры требуют продажи компании Tencent

Финансовые проблемы Ubisoft продолжают усугубляться. Недавние провалы, такие как выход Skull & Bones и слабые продажи Star Wars Outlaws, поставили компанию в затруднительное положение. Акционеры уже открыто требуют продать Ubisoft китайской корпорации Tencent, которая владеет 10% акций компании. На фоне этой напряжённой ситуации акции Ubisoft упали до уровня 2013 года, что ещё больше усилило давление на руководство.





— Skull & Bones, разрабатываемая более 11 лет, оказалась катастрофой. Бюджет игры составил колоссальные 850 миллионов долларов, однако на пике онлайн в неё играло всего 2 500 человек. Этот провал привел к серьёзным убыткам.

— Продажи Star Wars Outlaws разочаровали — тираж составил всего 1 миллион копий, что намного ниже ожиданий. Для сравнения, Assassin's Creed Mirage за первые месяцы смогла разойтись тиражом в 5 миллионов экземпляров.

— Перенос релиза Assassin’s Creed Shadows вызвал панику среди инвесторов, что привело к падению акций компании на 20%.

Акционеры требуют немедленной продажи компании Tencent, что может стать последней попыткой спасти Ubisoft от полного краха. В ближайшие месяцы ожидаются массовые увольнения, а акции компании продолжают стремительно падать. Если Ubisoft не примет срочные меры, её судьба может оказаться в руках китайского гиганта.

Ubisoft сталкивается с серьёзной конкуренцией на рынке, и ей необходимо срочно предпринимать решительные шаги, чтобы не оказаться на задворках игровой индустрии. Очевидно, что текущие стратегии компании не работают, и если ситуация не изменится, Ubisoft рискует уйти с рынка, оставив позади долгую историю успешных проектов, таких как Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six.