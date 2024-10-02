В частности, речь идёт о Metal Gear 1 & 2 и Metal Gear Solid

Создатели Metal Gear Solid Delta поделились своими сомнениями насчёт потенциальных ремейков более старых частей легендарной серии. В частности, речь идёт о первых двух частях Metal Gear и культовой Metal Gear Solid. По словам разработчиков, подход, который они применяют в Metal Gear Solid Delta, где игра практически идентична оригиналу, может оказаться нерабочим для этих игр. Для создания достойного ремейка потребуется не только обновить графику, но и переработать дизайн уровней, добавив к ним новые элементы и механики.

В то же время команда не отрицает возможности создания таких ремейков в будущем, однако они хотят дождаться отзывов на Metal Gear Solid Delta, чтобы понять, насколько успешным окажется их текущий подход. На сегодняшний день серия Metal Gear является одной из самых влиятельных в истории видеоигр, а её ранние части, несмотря на устаревшую графику и механики, по-прежнему считаются классикой, требующей качественных обновлений.

Серия Metal Gear Solid нуждается в ремейках и ремастерах, поскольку многие фанаты старых игр сталкиваются с трудностями при попытке вернуться к оригиналам из-за устаревшего управления и графики. Особенно в условиях современного игрового рынка, где качественные ремейки классических игр, такие как Resident Evil 2 или Final Fantasy VII Remake, получили огромное признание и коммерческий успех.



