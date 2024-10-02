Эмулятор Ryujinx не получит дальнейшего развития

Nintendo вновь показала, что не намерена мириться с любыми попытками обойти её систему — популярный эмулятор Ryujinx, предназначенный для консоли Switch, прекратит своё существование. Разработчики заявили, что компания оказала на них сильное давление, вынудив прекратить дальнейшее развитие проекта. Вследствие этого, страница эмулятора на GitHub была удалена, а все ссылки на скачивание убраны с официального сайта.

Создатели Ryujinx также раскрыли, что работали над версией эмулятора для iOS, но теперь этот проект полностью отменён. Это стало ещё одним ударом для энтузиастов, которые надеялись на возможность играть в эксклюзивные игры Switch без покупки консоли.

Nintendo уже давно славится своей жёсткой политикой защиты авторских прав, активно преследуя разработчиков эмуляторов и фанатских проектов. Стоит вспомнить ситуацию с другим эмулятором Switch под названием Yuzu, который также подвергся нападкам со стороны юристов Nintendo. Компания подала в суд на его создателей за нарушение авторских прав, мотивируя это тем, что разработчики зарабатывали деньги, предлагая ранний доступ к эмулятору через Patreon.

Эмуляторы, такие как Ryujinx и Yuzu, пользовались большой популярностью среди геймеров, особенно тех, кто хотел получить доступ к играм Nintendo на других платформах. Однако с каждым новым шагом компании по борьбе с эмуляцией разработчики таких программ всё чаще оказываются в сложных юридических ситуациях.