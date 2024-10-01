Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Ubisoft возвращается в Steam — будущие игры будут доступны в магазине в день релиза
Внутри Ubisoft все рады, что игры компании теперь будут выходить в день релиза в Steam.

Судя по последним утечкам от известного инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft наконец-то приняла решение, к которому давно стремились её сотрудники: теперь игры компании будут выходить в Steam в день релиза. Этот шаг стал результатом многолетних усилий разработчиков, которые пытались убедить руководство отказаться от эксклюзивности для других платформ.

Однако на фоне этого положительного решения для игроков появилась информация о переносе следующей части популярной франшизы Assassin's Creed — Shadows. Хендерсон сообщает, что это неизбежно скажется на сроках выхода последующих игр серии. Конвейер Assassin's Creed находится в неопределённости, но уже известно, что Ubisoft всё ещё работает над ремейком Black Flag, а также готовит сетевой проект с механиками, напоминающими Fall Guys. Кроме того, следующая ключевая часть серии будет разрабатываться Ubisoft Montreal.

Также подтверждена информация о новом проекте — Assassin's Creed: Animus, который станет центральным хабом для всех будущих игр франшизы, начиная с Shadows. Согласно утечкам, этот центр позволит легко переключаться между играми, предлагая своим пользователям возможность покупки косметических предметов и боевых пропусков. Ubisoft пока не раскрыла все подробности о Animus, но, по словам Хендерсона, внутриигровая монетизация в хабе станет важной частью его экосистемы.

Кроме того, для фанатов серии Splinter Cell есть хорошие новости: ремейк игры всё ещё находится в разработке, несмотря на ряд других перестановок в планах компании.

Интересно, что перенос Assassin's Creed: Shadows не связан с низкими предзаказами, как могло показаться на первый взгляд. Хендерсон подчёркивает, что Ubisoft решила задержать релиз для повышения качества игры, чтобы избежать неудач, подобных тем, что случились с Assassin's Creed Unity и Ghost Recon: Breakpoint.

#ubisoft #steam #новости игр #новости игровой индустрии #assassins creed #uplay #splinter cell #assassins creed shadows
+
Написать комментарий (0)
Консольная версия Baldur's Gate 3 получила поддержку модов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
1
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
18
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
5
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
28
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
3
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Успех Overwatch обернулся проблемами: ошибки руководства повлияли на разработку сиквела
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
1
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
Самый масштабный железнодорожный проект Приволжья набирает обороты
1
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
152
Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
23
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
25
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
33
Игровой ПК vs ноутбук – насколько сборка на GeForce RTX 4060 быстрее и дешевле мобильной в лэптопе
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
4

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
23:19
Я тоже рад за Израиль. За это он и боролся.
Иран наносит массированный ракетный удар по объектам в Израиле
John Doe
23:18
Да знаю. Но зачем он сам себя в очередной раз опускает
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
ALFik
23:08
Ничего не началось. Они предупредили США об атаке. Договорняк.
В Иране заявили, что 20 истребителей F-35 были уничтожены в ходе массированного ракетного удара по Израилю
Валерий Агапов
23:07
А у тебя лайки, даже странно Читай меня выше
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
Валерий Агапов
23:06
Читай выше
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
Валерий Агапов
23:06
И ты в минусах Читай выше
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
Валерий Агапов
23:05
Вот они и заминусовали. читай меня выше
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
swr5
23:04
Штеуд растоптан и окончательно унижен, теперь наверняка растворится в Qualcomm, а его имя будут вспоминать только в музеях и мемуарах.
AMD Ryzen 9 9950X разогнан до рекордных 7,55 ГГц: процессор устанавливает пять мировых рекордов
Валерий Агапов
22:59
Ты неправ. Коррупция выбрала голову и решает её (головы) судьбу. За 35 лет из РФ утекло $ 35 трлн. прямо, косвенно, приватизацию, через износ, перепрофилирование и т.д. Операция была совместная -ЦРУ и...
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
Nvidia&Intel Hater
22:56
как и унижение 3050 перед всеми)
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем