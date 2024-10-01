Внутри Ubisoft все рады, что игры компании теперь будут выходить в день релиза в Steam.

Судя по последним утечкам от известного инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft наконец-то приняла решение, к которому давно стремились её сотрудники: теперь игры компании будут выходить в Steam в день релиза. Этот шаг стал результатом многолетних усилий разработчиков, которые пытались убедить руководство отказаться от эксклюзивности для других платформ.

Однако на фоне этого положительного решения для игроков появилась информация о переносе следующей части популярной франшизы Assassin's Creed — Shadows. Хендерсон сообщает, что это неизбежно скажется на сроках выхода последующих игр серии. Конвейер Assassin's Creed находится в неопределённости, но уже известно, что Ubisoft всё ещё работает над ремейком Black Flag, а также готовит сетевой проект с механиками, напоминающими Fall Guys. Кроме того, следующая ключевая часть серии будет разрабатываться Ubisoft Montreal.

Также подтверждена информация о новом проекте — Assassin's Creed: Animus, который станет центральным хабом для всех будущих игр франшизы, начиная с Shadows. Согласно утечкам, этот центр позволит легко переключаться между играми, предлагая своим пользователям возможность покупки косметических предметов и боевых пропусков. Ubisoft пока не раскрыла все подробности о Animus, но, по словам Хендерсона, внутриигровая монетизация в хабе станет важной частью его экосистемы.

Кроме того, для фанатов серии Splinter Cell есть хорошие новости: ремейк игры всё ещё находится в разработке, несмотря на ряд других перестановок в планах компании.

Интересно, что перенос Assassin's Creed: Shadows не связан с низкими предзаказами, как могло показаться на первый взгляд. Хендерсон подчёркивает, что Ubisoft решила задержать релиз для повышения качества игры, чтобы избежать неудач, подобных тем, что случились с Assassin's Creed Unity и Ghost Recon: Breakpoint.