Zenimax раскрыла карты: Ghostwire и другие игры показали удовлетворительные результаты

Недавно опубликованный финансовый отчет французского подразделения Zenimax за 2022 год раскрыл любопытные данные о продажах Ghostwire: Tokyo — одного из самых ожидаемых релизов своего времени. Несмотря на высокий интерес и амбиции проекта, продажи игры оказались лишь удовлетворительными. Это первый раз, когда Zenimax комментирует результаты Ghostwire: Tokyo, которая на момент выхода была доступна только на PlayStation 5 и ПК.

Вместе с тем отчет осветил ряд других интересных фактов. Например, количество пользователей PS5 оказалось значительно ниже ожиданий, что, возможно, повлияло на продажи самой Ghostwire: Tokyo. Однако самой неожиданной деталью стало то, что основным источником дохода для Xbox-версии другой игры — Deathloop — стал сервис Game Pass. Это еще раз подтверждает возрастающее влияние подписочных сервисов на рынок видеоигр.

Успехом могут похвастаться такие проекты, как Fallout 76 и The Elder Scrolls Online, которые привлекли более 60 тысяч активных игроков ежемесячно. Также классические хиты, такие как The Elder Scrolls V: Skyrim, старые части Fallout и легендарные игры серии DOOM, продолжали активно продаваться и оставались лидерами по доходам.

Zenimax, владеющая такими известными студиями, как Bethesda Game Studios, id Software, Arkane Studios, Tango Gameworks и MachineGames, продолжает успешно управлять своим внушительным портфелем игр. Примечательно, что большая часть доходов компании обеспечивается не новыми релизами, а популярными старыми франшизами, которые продолжают привлекать игроков по всему миру.