Поставки Ryzen 7 7800X3D снижаются

Поставки процессоров AMD Ryzen 7 7800X3D существенно сократились, что привело к росту цен. В Южной Корее стоимость устройства уже достигает 649 долларов США, и похожая ситуация наблюдается на американском рынке. Основная причина такого дефицита — сокращение производства чипов AMD в преддверии выхода нового поколения процессоров.

Ожидается, что уже в октябре или начале ноября компания представит Ryzen 7 9800X3D, который может стать лидером среди игровых процессоров нового поколения. Пока геймеры и энтузиасты ждут новинку, текущая модель 7800X3D остаётся популярной и пользуется высоким спросом, что только усиливает нехватку на рынке.

На фоне успехов AMD, Intel продолжает сталкиваться с проблемами, пытаясь исправить ошибки в процессорах предыдущих поколений, которые остаются нестабильными в работе. Пока AMD продаёт свои процессоры как горячие пирожки, конкуренты вынуждены устранять недочёты прошлых моделей, что ставит их в менее выгодное положение перед выходом нового поколения чипов от AMD.