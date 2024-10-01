Redmi K70 Extreme был официально выпущен 30 сентября

Redmi представила новую версию своего флагманского смартфона K70 Extreme Edition, который может похвастаться впечатляющими характеристиками: 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной флеш-памяти. Официальный запуск устройства состоялся 30 сентября, и модель уже доступна для покупки в Китае по цене 3899 юаней (примерно 550 долларов).

Смартфон был изначально выпущен в июле и предлагается в трёх цветах: голубом, чёрном и белом. Среди его ключевых особенностей — 6,67-дюймовый дисплей TCL Huaxing с частотой обновления 144 Гц и матовая рамка из прочного алюминиевого сплава. Внутри устройства работает мощный чип MediaTek Dimensity 9300+, а камера с сенсором Sony IMX906 на 50 мегапикселей обещает отличные снимки. Батарея на 5500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, а смартфон защищён от пыли и воды по стандарту IP68.

С такими характеристиками Redmi K70 Extreme Edition может легко конкурировать с топовыми моделями от других брендов. Учитывая тенденцию к выпуску мощных и доступных устройств, есть все основания полагать, что Redmi готовит новый флагман, который в обозримой перспективе будет наравне соревноваться с самыми дорогими и популярными смартфонами на рынке.