Новой игры нет или ремейка пока что не ожидается

Фанаты Siren могут вздохнуть с облегчением — хоть и не анонсировали продолжение, оригинальная игра 2003 года станет доступна на PlayStation 5. В базе данных PlayStation Store появилась информация о релизе, назначенном на 15 октября, что намекает на использование нового эмулятора PS2 для запуска классических игр на PS5.

Эта новость особенно важна для поклонников, так как Siren — это культовый японский хоррор, выделяющийся среди игр жанра. Сюжет разворачивается в маленькой японской деревне, затерянной среди гор. Игроки следят за несколькими персонажами, пытаясь выжить в атмосфере страха и безнадёжности. Одна из ключевых особенностей игры — это уникальная механика "взгляда", позволяющая видеть мир глазами монстров.

Хотя многие ждали новостей о новой игре в серии, возрождение оригинальной игры в высоком разрешении на PS5 через эмуляцию PS2 даёт возможность познакомиться с этим шедевром новым игрокам. С возвращением Siren, поклонники хорроров смогут насладиться атмосферой и геймплеем игры на современной консоли.