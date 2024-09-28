Microsoft признала проблему с обновлением

На этой неделе Microsoft выпустила обновление KB5043145 для Windows 11, предназначенное для операционных систем с названием версий 23H2 и 24H2 . Однако вместо улучшений обновление вызвало множество проблем. Пользователи начали жаловаться на массовые сбои, среди которых — появление печально известного "синего экрана смерти" (BSOD) и цикличные перезагрузки компьютеров.

Microsoft уже признала проблему и выпустила заявление, в котором говорится, что обновление может привести к автоматическому запуску инструмента восстановления системы. Средство пытается диагностировать ошибки и решить проблемы, однако в ряде случаев оно также активирует восстановление BitLocker, что может усложнить процесс восстановления для пользователей.

Такие сбои уже не в первый раз сопровождают обновления Windows 11, и это вызывает недовольство среди геймеров и обычных пользователей. Многим уже наскучили неясные обновления системы, которые вместо обещанных улучшений лишь усугубляют проблемы с производительностью и стабильностью.