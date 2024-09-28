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Amogus54
Sucker Punch обещает больше вариативности сюжета и проработанный мир в Ghost of Yotei
Выборы игрока значительно повлияют на развитие истории

Разработчики из Sucker Punch готовят к выходу новую игру — Ghost of Yotei. Одной из ключевых особенностей проекта станет разнообразие сюжетных развилок. На этот раз решения главной героини будут значительно влиять на ход повествования, что придаст каждому прохождению уникальность.

Также команда уделяет особое внимание разнообразию контента в открытом мире. Однообразные побочные задания, за которые критиковали первую часть, будут заменены на более увлекательные активности.

Интересно, что релиз Ghost of Yotei будет в том же году, что и очередная игра из серии Assassin’s Creed, и фанаты смогут сами решить, какая из них лучше справляется с задачей, учесть ошибки прошлого. Эти игры будет интересно сравнить, поскольку Ubisoft заявила, что не считает Ghost of Yōtei угрозой для успеха Assassin’s Creed: Shadows.

Ghost of Tsushima — одна из лучших игр в жанре Action-adventure за последние годы. Она получила признание благодаря проработанному миру, сюжету и живописной атмосфере феодальной Японии. Поклонники серии с нетерпением ждут сиквела, ведь если Ghost of Yotei повторит успех оригинала, геймеров ждёт еще одно незабываемое приключение.

#новости игр #новости игровой индустрии #sucker punch #ghost of thushima #ghost of yotei #ghost of tsushima 2
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В игре Ghost of Yotei будет менее повторяющийся открытый мир
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