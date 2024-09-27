Разработчики отреагировали на неудачный релиз

После неудачного релиза гоночной игры Test Drive Unlimited: Solar Crown, разработчики выступили с официальным заявлением, пообещав оперативно устранить проблемы. Первым шагом станет крупный патч, который выйдет в ближайшее время. Он должен исправить баги, улучшить работу серверов и повысить оптимизацию на PC, что уже радует часть сообщества.

Помимо этого, к старту первого сезона, 2 октября, будет выпущено обновление, направленное на улучшение версии игры для PlayStation 5. Она столкнулась с критикой за низкое качество графики и проблемы с производительностью. Разработчики также подтвердили, что в ближайшем будущем кроссплей между ПК и консолями не планируется из-за технических ограничений. Игра между пользователями разных регионов также под вопросом из-за риска ухудшения качества игрового процесса из-за возможных лагов.

Что касается возможности оффлайн-режима, студия рассматривает такую опцию, но подчеркнула, что Test Drive Unlimited: Solar Crown изначально задумывалась как сетевая игра, поэтому оффлайн-режим не является приоритетом.

Несмотря на сложный старт, при должной поддержке разработчиков игра имеет все шансы завоевать признание среди геймеров. Обновления и патчи могут исправить текущие недоработки, и со временем Test Drive Unlimited: Solar Crown может занять достойное место в жанре гоночных игр.