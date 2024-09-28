Александер "s1mple" Костылев официально перешел в команду Falcons на три месяца в аренду

Легендарный киберспортсмен Александер "s1mple" Костылев официально перешел в команду Falcons на три месяца в качестве аренды от Natus Vincere. Команды подтвердили эту информацию, а сама сделка стала важным событием для киберспортивного сообщества.

S1mple, трижды признанный Игроком года HLTV, временно заменит испанского снайпера Álvaro "SunPayus" García, который был ключевым игроком Falcons с рейтингом 1.13 за девять месяцев. Однако Falcons уже долгое время сталкиваются с проблемами — после выхода в полуфинал IEM Katowice в начале года, команда выпала из топ-10 и показала слабые результаты на турнирах.

Тренер Danny "zonic" Sørensen после вылета из BLAST Premier Fall Final сообщил о необходимости перемен, и аренда s1mple стала первым шагом к перезагрузке команды. S1mple будет участвовать в ближайших турнирах, включая RMR, и главной целью является выступление на Shanghai Major.

На своей странице в X (бывший Twitter) s1mple написал: «Наконец-то вернусь на LAN — это было моей главной целью. Благодарю Falcons и NAVI за возможность. Обещаю не подвести вас!»

S1mple, будучи одним из самых титулованных игроков в истории Counter-Strike, снова готов показать свой уровень на мировой арене. Многие эксперты уверены, что его присутствие вдохнет новую жизнь в команду, которая стремится вернуться в элиту киберспорта.