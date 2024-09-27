Discord на грани блокировки в России: Роскомнадзор усиливает давление

Российские пользователи Discord могут столкнуться с полной блокировкой популярного сервиса в ближайшие дни. Источник газеты «Коммерсантъ» сообщил, что с 20 сентября 2024 года Роскомнадзор вынес пять новых решений о нарушении законодательства, которые могут привести к блокировке платформы. Эти меры связаны с отказом удалять запрещённую информацию, о чём свидетельствуют данные из реестра запрещённых сайтов.

Сообщается, что некоторые запросы на удаление поступили от МВД, однако на данный момент ни один из них не был удовлетворён. В итоге Discord получил уже 14 требований, ни одно из которых не было выполнено, что и стало причиной давления со стороны регуляторов. Источник из игровой индустрии подтвердил, что среди профессионалов обсуждаются риски не только блокировки, но и замедления работы сервиса.

С начала сентября 2024 года пользователи уже начали отмечать проблемы с доступом к Discord. Так, по данным сервиса Downdetector, только 26 сентября было зарегистрировано около 11 тысяч жалоб на сбои в работе платформы.

Это не первый раз, когда Discord сталкивается с проблемами в России. В июле 2023 года Роскомнадзор оштрафовал платформу на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента, а в марте 2024-го сервис был включён в реестр социальных сетей, обязанных самостоятельно отслеживать и блокировать незаконный контент.

Discord давно стал важной платформой для общения среди геймеров по всему миру. С момента своего запуска сервис стал местом, где игроки могут объединяться в сообщества, организовывать игровые сессии и обмениваться опытом. Возможность создания каналов, настройки серверов и голосовых чатов сделала его незаменимым инструментом в игровом мире, а интеграция с различными платформами позволяет легко координировать действия в многопользовательских играх.