GOG продолжает выпускать классические игры в своем магазине

Для фанатов оригинальных хорроров на выживание появилась отличная новость — классическая версия Resident Evil 3 стала доступна для покупки на платформе GOG. Теперь поклонники жанра survival horror могут снова окунуться в атмосферу зомби-апокалипсиса Раккун-Сити без проблем с совместимостью на современных системах.

GOG, известный своей заботой о классических играх и их оптимизацией для новых платформ, продолжает радовать геймеров переизданиями оригинальных частей культовой серии. Следом за классической версией Resident Evil 2 в каталоге GOG появилась и третья часть.

Resident Evil 3, впервые вышедшая в конце 1999 года на PlayStation, а затем на Dreamcast, GameCube и ПК, считается одной из самых знаковых игр жанра survival horror. Теперь геймеры могут снова насладиться оригинальной атмосферой классической версии без модов и скриптов, что делает эту версию максимально приближённой к тому, что фанаты когда-то запускали на своих старых консолях и ПК. Благодаря оптимизации, игра теперь без проблем работает на современных операционных системах, таких как Windows 10 и Windows 11.

Для тех, кто предпочитает ретро-опыт и ностальгирует по оригинальному стилю хоррора, возможность поиграть в Resident Evil 3 на новых устройствах — это шанс вновь окунуться в старую, но неизменно захватывающую игру.