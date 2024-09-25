За игру в пиксель баттл можно будет получить уникальный токен

Разработчики Not объявили о запуске новой игры под названием Not Pixel. Это знакомый формат «пиксель-баттла», который ранее можно было встретить на платформах Вконтакте и Reddit, но теперь игра проходит на просторах Telegram.

Для игры достаточно просто выбрать доступную область на цифровом полотне и закрасить её пикселями. За это начисляются очки, а также можно выполнять ежедневные задания и накапливать бонусы.

Основной замысел игры — коллективное творчество на полотне размером 1000x1000 пикселей, где каждый пользователь добавляет свой вклад. Все размещённые пиксели навсегда остаются в истории полотна, а их размещение может существенно повлиять на конечный результат.

Игроки могут участвовать в еженедельных событиях, собирать команды и использовать специальные усилители, чтобы сделать свой вклад ещё более значимым. Каждый размещённый пиксель приносит внутриигровую валюту — PX, которая даёт возможность обменивать пиксели и взаимодействовать с другими участниками. В будущем из этого, скорее всего, получится новый токен или будет возможен обмен на NOT.



