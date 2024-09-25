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Amogus54
Rockstar ищет «Художника по созданию скриншотов» для GTA 6 – скоро начнется активный маркетинг
Rockstar Dundee ищет художника по захвату скриншотов

Rockstar Games объявила набор на должность «Художник по созданию скриншотов», что может свидетельствовать о подготовке к активной маркетинговой кампании для долгожданной GTA 6. Ожидается, что именно этот специалист будет создавать впечатляющие скриншоты игрового процесса, которые будут использоваться в рекламных материалах и самой игре.

На новой должности художник будет выполнять роль цифрового фотографа в 3D-игровой среде, снимая моменты из игры, которые передают ее атмосферу. Rockstar отмечает, что успешный кандидат должен обладать навыками работы с камерой, как в реальном мире, так и в виртуальных средах. Работа подразумевает не только создание стилизованных изображений, но и быструю адаптацию к новым проектам и технологиям, что является важной частью рабочего процесса.

Такая вакансия, особенно в рамках студии Rockstar Dundee, говорит о том, что маркетинговая подготовка игры находится в активной фазе. Хотя официальный релиз GTA 6 все еще запланирован на осень 2025 года, усиление команды художников по созданию рекламных материалов намекает на то, что в ближайшее время стоит ожидать новых впечатляющих маркетинговых шагов.

Игроки по всему миру могут с нетерпением ждать начала полноценной рекламной кампании, которая будет подогревать интерес к игре на протяжении следующего года.

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Bernigan
17:34
Это твои фантазии, в Фар крае 18% было, в Каллисто ты вообще недостоверный тест сделал, как и сейчас с Богом войны
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:29
у тебя и мыла нет,ты ж слепой клоун
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:28
да если б я ток в фаркрае тебя на 40 кадров поимел.в каллисто так же.да я во всех от 5 минимум кадров до 40 твою отодрал если не до 50 -да фаркрай 50 или около того
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:28
Шлейфов нет никаких
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:28
Ты же Фар Краем бахвалишься
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:27
в одной игре в каких то тестах в обоссаных лучах он обошел ,и то победа конечно да..правда в сотне слился но то другое.иди таблетки выпей .клоун.игра заточенная под нвидиа в полный рост и он чет бахва...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:26
Очень даже играбельно с 40+ фпс, а у тебя там судя по тестам даже 10 не будет
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:23
Ты в Вуконге с трассировкой класс покажи, у меня там вполне 40 кадров, с генерацией будет 80
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:19
твоей снова нет,я даже не удивлен.она традиционно ниже дна.когда хоть одна игра появится где ты не просрешь наверное мир перевернется,то есть никогда.Так что выкладывай не выкладывай ты,у тебя будет в...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:18
О... о нет, 6600 опять в жопенях
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
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