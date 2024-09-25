Rockstar Dundee ищет художника по захвату скриншотов

Rockstar Games объявила набор на должность «Художник по созданию скриншотов», что может свидетельствовать о подготовке к активной маркетинговой кампании для долгожданной GTA 6. Ожидается, что именно этот специалист будет создавать впечатляющие скриншоты игрового процесса, которые будут использоваться в рекламных материалах и самой игре.

На новой должности художник будет выполнять роль цифрового фотографа в 3D-игровой среде, снимая моменты из игры, которые передают ее атмосферу. Rockstar отмечает, что успешный кандидат должен обладать навыками работы с камерой, как в реальном мире, так и в виртуальных средах. Работа подразумевает не только создание стилизованных изображений, но и быструю адаптацию к новым проектам и технологиям, что является важной частью рабочего процесса.

Такая вакансия, особенно в рамках студии Rockstar Dundee, говорит о том, что маркетинговая подготовка игры находится в активной фазе. Хотя официальный релиз GTA 6 все еще запланирован на осень 2025 года, усиление команды художников по созданию рекламных материалов намекает на то, что в ближайшее время стоит ожидать новых впечатляющих маркетинговых шагов.

Игроки по всему миру могут с нетерпением ждать начала полноценной рекламной кампании, которая будет подогревать интерес к игре на протяжении следующего года.