По их мнению Horizon Zero Dawn и Days Gone выглядят отлично и по сей день

Недавние слухи о том, что Sony планирует выпустить ремастеры Horizon Zero Dawn и Days Gone, вызвали бурные обсуждения в игровой среде. Однако эксперты из Digital Foundry считают, что эти игры, выпущенные относительно недавно, не нуждаются в графических или технических обновлениях. Они отмечают, что оба проекта уже выглядят и функционируют на высоком уровне, соответствующем современным стандартам.

Horizon Zero Dawn, который впервые вышел в 2017 году, и Days Gone, релиз которого состоялся в 2019 году, обе получили положительные отзывы за их визуальную составляющую и общее качество. Специалисты подчеркивают, что с технической точки зрения, эти игры работают отлично, демонстрируя отличную графику и высокий уровень производительности. По их мнению, инвестиции в ремастер этих игр выглядят неоправданными, особенно учитывая, что множество старых проектов Sony действительно нуждаются в обновлении.

Эксперты Digital Foundry предлагают Sony сосредоточиться на ремастерах игр, которые действительно устарели как визуально, так и технически. В игровой библиотеке PlayStation немало классических проектов, которые могли бы по-настоящему выиграть от такого подхода, а ремастеры относительно новых игр могут не вызвать такого же энтузиазма среди игроков.

В то же время многие игроки и аналитики все чаще критикуют Sony за то, что компания уделяет слишком много внимания старым проектам, вместо того чтобы активно разрабатывать новые IP или выпускать качественные новые игры для PlayStation 5. В последние годы наблюдается нехватка действительно значимых релизов, что вызывает беспокойство у поклонников платформы. В условиях, когда конкуренты представляют свежие и инновационные проекты, такой подход может ослабить позиции Sony на рынке, если она не предложит игрокам что-то новое и качественное в ближайшее время.