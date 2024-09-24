Инсайдер Dusk Golem поделился информацией по поводу игр Resident Evil

По словам инсайдера Dusk Golem, ремейк Resident Evil Code: Veronica не стоит ждать в ближайшие годы. Вопрос о возможности ремейка Resident Evil 0 пока остается без ответа, и информации по этому проекту на данный момент крайне мало.

Ранее такие авторитетные источники, как VGC и IGN, уже подтверждали наличие планов на ремейки этих игр, однако официальных заявлений от Capcom пока не поступало. В то же время, фанаты серии с нетерпением ожидают новостей о Resident Evil 9. Тем не менее, как сообщает Dusk Golem, вряд ли стоит рассчитывать на ее анонс в самое ближайшее время. По словам инсайдера, его источники не имеют информации о том, что игра появится на предстоящем мероприятии State of Play.

Стоит отметить, что поклонники франшизы Resident Evil уже давно ждут новостей о новых проектах во вселенной игры. Ремейки старых частей, такие как Resident Evil 2, 3 и 4, получили широкое признание за качество и верность оригинальным историям, что подогрело интерес к возможным обновленным версиям других частей. В преддверии будущих релизов игроки продолжают надеяться на ремейки любимых игр и на новую главу в сюжете Resident Evil.