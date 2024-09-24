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Amogus54
Valve вернёт деньги за GTA 5 из-за проблем с античитом на Linux и Steam Deck
Получается, что это не пофиксят.

Компания Valve объявила о возврате средств за покупку GTA 5 пользователям Linux и Steam Deck, которые столкнулись с проблемами после внедрения античит-системы BattlEye. Обновление сделало онлайн-режим игры несовместимым с этими платформами, что вызвало волну недовольства среди игроков. Теперь Valve предлагает полный возврат средств, обещая, что деньги поступят в кошельки пользователей в течение 24-48 часов.

Valve обещает вернуть деньги в течение 24-48 часов с момента обращения, что, безусловно, станет приятной новостью для многих игроков, которые не могут насладиться мультиплеером из-за технических ограничений.

Стоит отметить, что BattlEye не считается одним из самых надёжных античитов. Во многих играх его часто обходят, что подрывает доверие к его эффективности. В результате введения системы BattlEye в GTA 5, популярность онлайн-режима в Steam немного снизилась, так как часть пользователей не смогла больше играть в мультиплеере.

Однако, несмотря на негативный фон вокруг введения античита, большинство пользователей рады, что Rockstar пытается хоть что-то сделать с обилием читеров в GTA 5 на ПК.

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