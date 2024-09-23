Запустить её оказалось не так-то просто

Бывший разработчик и тестер Чад Джессап, который когда-то участвовал в тестировании культовой игры Half-Life, неожиданно обнаружил у себя в гараже ранее неизвестную бета-версию легендарного шутера. Работая над проектами вроде Shadowrun и Destiny 2, Джессап не ожидал, что спустя годы его старый склад окажется местом для настоящего "игрового сокровища".

Недавно Чад поделился в социальных сетях, что во время разбора старых вещей обнаружил CD-диск, на котором было написано "Half-Life Beta 2". По его словам, эта версия игры тестировалась всего за несколько недель до официального релиза, но имеет заметные отличия — изменённые модели, текстуры, скрипты и даже уровни.

Одним из самых интересных изменений в бета-версии является уровень Forget About Freeman, который включает в себя вырезанную локацию Communications Center. Позже этот сегмент был переработан и использован как отдельный демо-уровень в Half-Life: Uplink.

Сейчас содержимое найденного диска активно изучают поклонники Half-Life на Internet Archive. Однако, просто установить и поиграть в эту бету не получится — пользователи отмечают необходимость внесения изменений в файлы, чтобы она заработала.

Half-Life, выпущенная в 1998 году, стала настоящей революцией в жанре шутеров от первого лица. Разработанная Valve, она предложила игрокам не только уникальный геймплей, но и новаторское повествование, которое кардинально изменило восприятие одиночных игр. Благодаря своему новаторскому подходу и огромной фанатской базе, игра до сих пор остаётся культовой классикой, а каждый новый факт или находка, связанная с Half-Life, вызывает бурю обсуждений в игровом сообществе.



