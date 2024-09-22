Данной информацией поделился источник издания Windows Central

Microsoft активно готовится к выпуску следующего поколения консолей, и, согласно источникам издания Windows Central, компания планирует представить две версии устройств. Помимо классической консоли для игр на большом экране, пользователи также смогут наслаждаться играми на портативной платформе, напоминающей Steam Deck.

Эта стратегия может стать важным шагом для Xbox, особенно в контексте растущей популярности портативных игровых устройств, таких как Nintendo Switch и Steam Deck. Портативная консоль Xbox может предложить игрокам возможность продолжать игровые сессии на ходу без привязки к телевизору, что расширит выбор и удобство для пользователей.

Важно отметить, что текущая ситуация с Xbox Series S вызвала волну критики, так как более слабая версия консоли, по мнению разработчиков, тормозит развитие современных игр. В будущем поколении Microsoft может отказаться от аналогичной модели и сфокусироваться на выпуске более мощных устройств. Если это произойдет, компания сможет предложить более конкурентоспособные и технически продвинутые решения, избежав проблем, связанных с оптимизацией игр для разных версий консолей.

Таким образом, потенциальное сочетание мощной домашней консоли и портативного устройства может стать значительным шагом вперед в эволюции бренда Xbox и его подхода к игровому процессу.