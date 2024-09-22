Данная информация появилась в SteamDB

На странице ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater в базе данных Steam недавно появилось подтверждение, что игра получит русские субтитры. Это обновление было добавлено 20 сентября и сразу же привлекло внимание русскоязычного сообщества.





На данный момент точная дата выхода ремейка остаётся неизвестной. Игра разрабатывается для платформ PS5, Xbox Series и ПК. Несмотря на ожидания многих фанатов, в конце августа стали доступны первые превью, которые показали, что это будет прямой ремейк оригинала без значительных изменений в игровом процессе.

Игроки с нетерпением ждут ремейка, особенно учитывая культовый статус MGS3, которая стала одной из самых популярных частей франшизы. В частности, российские поклонники были обеспокоены, что их игра может остаться без официального перевода, но недавнее обновление развеяло эти опасения.

Ожидания от ремейка высоки, так как многие надеются увидеть обновлённую версию культовой игры на современном движке, которая сохранит дух оригинала.